الصحة اللبنانية: 23 شهيدا و 93 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن هجمات الكيان الصهيوني خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

و أكدت الوزارة في محافظة جبل لبنان: ان غارات العدو الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 30 شخصاً بجروح، فضلاً عن وجود أشلاء يتم التحقق من هويتها بعد إنجاز فحوص الـDNA.

واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان:ان غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد ثلاثة وعشرين شخصا وإصابة ثلاثة وتسعين بجروح.

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