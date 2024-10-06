٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85619425
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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عقب نجاح عملية "الوعد الصادق 2"؛

قائد الثورة الاسلامية يقلّد العميد حاجي زادة وسام الفتح

٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85619425
قائد الثورة الاسلامية يقلّد العميد حاجي زادة وسام الفتح

طهران/6 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-منح قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الايرانية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي ، قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد امير علي حاجي زادة وسام الفتح.

وعقب نجاح عملية "الوعد الصادق 2" المجيدة ، منح قائد الثورة الاسلامية والقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد امير علي حاجي زادة وسام الفتح.

وقد تم اختيار "وسام الفتح" رمزا لإنتصارات لمجاهدي الإسلام والقوات المسلحة في العمليات المختلفة.

قائد الثورة الاسلامية يقلّد العميد حاجي زادة وسام الفتح

يمنح وسام الفتح لكبار أبطال الحرب المفروضة (الحرب الايرانية-العراقية المفروضة 1980-1988) والقادة العسكريين الذين لهم خدمات وأعمال متميزة. ولهذا الوسام درجات ثلاثة، الوسام الذهبي والوسام الفضي والوسام البرونزي.

قائد الثورة الاسلامية يقلّد العميد حاجي زادة وسام الفتح

يتألف هذا الوسام من ثلاث سعف (وريقات): شجرة نخيل، وقبّة مسجد خرّمشهر الجامع، إضافة الى علم الجمهوريّة الإسلاميّة الايرانية.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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