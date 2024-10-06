اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني في شمال غزة

وبدأ الجيش الإسرائيلي جولة جديدة من هجومه البري على منطقة جباليا شمال قطاع غزة منذ مساء أمس السبت؛ حيث دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في المحاور الشرقية لبلدة ومخيم جباليا.

وفي هذا السياق أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، "أننا مجاهدونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محاور التوغل شمال قطاع غزة".

وأفاد المصادر بأن عدد كبير من الفلسطينيين محاصرون في منطقة رياض الصالحين ومنطقة مدرسة أبو زيتون ومنطقة قاعة مزايا الواقعة شرق مخيم جباليا ويحتاجون للمساعدة.

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، "أننا استهدفنا بقذيفتي تي بي جي غرفة قيادة وتحكم تابعة لجيش العدو الصهيوني المتوغل بمخيم جباليا".

وأضافت السرايا : في عملية مشتركة مع كتائب القسام تمكن مجاهدونا من قتل جندي صهيوني في شارع "البنات" شرق بيت حانون شمال غزة.

انتهى