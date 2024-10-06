٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:١٩ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85619453
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اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني في شمال غزة

٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:١٩ م
رمز الخبر: 85619453
اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني في شمال غزة

طهران/ 6 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية عن اشتباكات عنيفة بين المجاهدين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة ومقتل جندي صهيوني.

وبدأ الجيش الإسرائيلي جولة جديدة من هجومه البري على منطقة جباليا شمال قطاع غزة منذ مساء أمس السبت؛ حيث دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في المحاور الشرقية لبلدة ومخيم جباليا.

وفي هذا السياق أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، "أننا مجاهدونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محاور التوغل شمال قطاع غزة".

وأفاد المصادر بأن عدد كبير من الفلسطينيين محاصرون في منطقة رياض الصالحين ومنطقة مدرسة أبو زيتون ومنطقة قاعة مزايا الواقعة شرق مخيم جباليا ويحتاجون للمساعدة.

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، "أننا استهدفنا بقذيفتي تي بي جي غرفة قيادة وتحكم تابعة لجيش العدو الصهيوني المتوغل بمخيم جباليا".

وأضافت السرايا : في عملية مشتركة مع كتائب القسام تمكن مجاهدونا من قتل جندي صهيوني في شارع "البنات" شرق بيت حانون شمال غزة.

انتهى

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