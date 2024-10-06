٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85619641
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اطلاق نار في بئر السبع يسفر عن مصرع مجندة صهيونية وإصابة 13 آخرين

٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٣٩ م
رمز الخبر: 85619641
اطلاق نار في بئر السبع يسفر عن مصرع مجندة صهيونية وإصابة 13 آخرين

طهران / 6 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - قتلت مجندة صهيونية وأصيب 13 آخرون، اليوم الأحد، اثر عملية إطلاق نار وطعن في مدينة بئر السبع، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأقر الإسعاف الصهيوني بمقتل مجندة من قوات حرس الحدود إثر إصابتها بجروح حرجة اثر عملية إطلاق نار نفذت في موقعين ببئر السبع.

وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش العدو الصهيوني عن إصابة عدة أشخاص في عملية إطلاق النار بمنطقة بئر السبع، وتحييد المنفذ.

واوضحت إذاعة العدو أن منفذ العملية في بئر السبع عربي من سكان النقب المحتل.

من جانبها، طلبت شرطة الاحتلال الصهيوني الابتعاد عن موقع العملية في بئر السبع، "لأن الحدث لم ينته"؛ مضيفة أنها تقوم بعمليات تمشيط بحثاً عن مساعدين محتملين لمنفذ العملية.

انتهى ** ح ع 

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