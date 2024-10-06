اطلاق نار في بئر السبع يسفر عن مصرع مجندة صهيونية وإصابة 13 آخرين

وأقر الإسعاف الصهيوني بمقتل مجندة من قوات حرس الحدود إثر إصابتها بجروح حرجة اثر عملية إطلاق نار نفذت في موقعين ببئر السبع.

وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش العدو الصهيوني عن إصابة عدة أشخاص في عملية إطلاق النار بمنطقة بئر السبع، وتحييد المنفذ.

واوضحت إذاعة العدو أن منفذ العملية في بئر السبع عربي من سكان النقب المحتل.

من جانبها، طلبت شرطة الاحتلال الصهيوني الابتعاد عن موقع العملية في بئر السبع، "لأن الحدث لم ينته"؛ مضيفة أنها تقوم بعمليات تمشيط بحثاً عن مساعدين محتملين لمنفذ العملية.

انتهى ** ح ع