المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان یؤكد استعداد إيران للرد الساحق والسريع على أي تهديد

وقال رضائی الیوم الاحد فی تصریح للصحفیین : خلال جلسة لجنة الأمن القومي النيابية اليوم، قدم ممثلو مختلف المؤسسات الحكومية توضيحات حول مستوى استعدادهم لمواجهة تهديدات العدو.

وأضاف : لحسن الحظ، إن الأجهزة المختلفة لديها الجاهزية القتالية والدفاعي اللازمة لمواجهة أي تهديد، واليوم نشهد أعلى مستوى من هذا الاستعداد.

كما تحدث هذا المسؤول البرلماني عن الخيارات التي تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة التهديدات، وقال : في هذا الاجتماع تم التأكيد على أن هذه الخيارات متنوعة وأن ردود إيران ستجعل العدو يندم على فعلته بالتأكيد.

انتهی**2054 / ح ع**