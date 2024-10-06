عارف: طريق السيد حسن نصرالله مستمر بجدية

وخلال زيارته اليوم الاحد لمكتب حزب الله في طهران ، اشار النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف الى أن دماء الشهداء تظهر صلاح الطريق، وأضاف: "نحن على يقين أنه بالنظرة الإلهية التي كان يحملها سيستمر طريقه بجدية، وإن شاء الله، سيقدم الباري تعالى من بين أبناء حزب الله المجاهدين، بدلاً من السيد حسن نصر الله، العديد من امثاله إلى حزب الله.

وتابع: من الطبيعي أن واجب جميع المسلمين، بما فيهم شعب لبنان الطيب، لا يزال هو دعم حزب الله. لقد أظهر الشعب اللبناني أنه يقدر حزب الله. إن المساعدة التي قدمها لحزب الله في الانتخابات وفي المشهد السياسي تبشر بأن المستقبل في لبنان سيكون لحزب الله الذي يمكنه، إن شاء الله، أن ينجح في مسار إزالة الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم الحاكم في فلسطين، والشعب يساعد أيضا.

وقال عارف: شعب إيران الطيب يعتبر القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية قضيته. مسؤولو الجمهورية الإسلامية، وهم بطبيعة الحال من بين الشعب ، يتبعون الشعب وهم دائما إلى جانب حزب الله والشعب اللبناني.

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