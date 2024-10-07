القنصل الايراني في بيروت يتحدث حول آخر أوضاع الإيرانيين المقيمين في لبنان

وفي مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "إرنا"، قال "محمد فريدوني" مساء الأحد حول ظروف الحرب في ضاحية بيروت وجنوب لبنان، فيما يتعلق بالأوضاع الأخيرة للمواطنين الإيرانيين الموجودين في لبنان: بفضل الترتيبات التي تم إجراؤها، نجحنا في تقديم المساعدة والتوجيه اللازمين لعدد من المواطنين الأعزاء الذين كانوا يخططون للعودة إلى البلاد في عدة مناسبات.

وفيما يتعلق بالإيرانيين الذين ما زالوا يعيشون في لبنان ويعتزمون العودة إلى البلاد، أو الذين يحتاجون إلى خدمات قنصلية، أوصى بأن يقوموا بزيارة مكتب تمثيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت (المبنى القديم) للحصول على التوجيهات اللازمة أو الاتصال برقم الهاتف 03996708.

كما لفت فريدوني الى الأوضاع غير الآمنة الحالية في بيروت وجنوب لبنان، ونصح المواطنين بتأجيل رحلتهم إلى هذا البلد حتى إشعار آخر.

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