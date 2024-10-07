سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف ريفي حمص الشرقي والجنوبي

أفاد مصدر عسكري سوري، مساء الأحد، بأنّ "العدو الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى"، مشيراً إلى أنّ "القصف أدّى إلى وقوع خسائر مادية"، وفق ما ذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية.

وأفادت مراسلة الميادين في دمشق، بأنّ "قصفاً استهدف مستودعات في الريفين الشرقي والجنوبي لمدينة حمص".

كما تحدثت مصادر ميدانية للميادين، عن أنّ "أصوات الانفجارات التي تُسمع في محيط مدينة حمص ناجمة عن انفجار مستودعات في الريفين الشرقي والجنوبي".

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