٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85619901
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سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف ريفي حمص الشرقي والجنوبي

٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٠٦ ص
رمز الخبر: 85619901
سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف ريفي حمص الشرقي والجنوبي

طهران / 7 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- عدوان إسرائيلي جديد يستهدف مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى السورية، وتحديداً في ريفي حمص الشرقي والجنوبي، من فوق أجواء لبنان الشمالية، وفق مصدر عسكري سوري، كاشفاً أنّ العدوان أدّى إلى أضرار مادية.

أفاد مصدر عسكري سوري، مساء الأحد،  بأنّ "العدو الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى"، مشيراً إلى أنّ "القصف أدّى إلى وقوع خسائر مادية"، وفق ما ذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية.

وأفادت مراسلة الميادين في دمشق، بأنّ "قصفاً استهدف مستودعات في الريفين الشرقي والجنوبي لمدينة حمص".

كما تحدثت مصادر ميدانية للميادين، عن أنّ "أصوات الانفجارات التي تُسمع في محيط مدينة حمص ناجمة عن انفجار مستودعات في الريفين الشرقي والجنوبي".

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