المدرب قلعة نوئي يستدعي 27 لاعبا لمباراتي ايران مع أوزبكستان وقطر

وستواجه ايران، أوزبكستان في طشقند يوم الخميس من الاسبوع الجاري، فيما تستضيف قطر في مدينة مشهد يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

وبعد انتهاء الأسبوع السابع من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم، وبناء على إعلان الجهاز الفني، تمت دعوة 27 لاعباً إلى معسكر المنتخب الإيراني لكرة القدم لخوض المباراتين أمام أوزبكستان وقطر.

وتضم القائمة اللاعبين التالية اسماؤهم: علي رضا بيرانوند، بيام نيازمند، سيد حسين حسيني، علي نعمتي، شجاع خليل زاده، محمد دانشكر، أمين حزباوي، محمد مهدي زارع، ميلاد محمدي، أبو الفضل جلالي، صالح حرداني، آريا يوسفي، سعيد عزت اللهي، محمد كريمي، محمد قرباني، سامان قدوس، أميد نورافكن، محمد محبي، مهدي ترابي، مهدي قائدي، علي رضا جهانبخش، علي قلي زاده، مهدي طارمي، جواد حسين نجاد، أمير حسين حسين زاده، سردار آزمون، شهريار مغانلو.

وفازت إيران على قيرغيزستان وهونغ كونغ في أول مباراتين لها في تصفيات كأس العالم 2026، وتحتل الآن المركز الثاني في المجموعة الأولى لقارة آسيا برصيد 6 نقاط بعد اوزبكستان بفارق الاهداف ومن ثم تاتي الامارات برصيد 3 نقاط وقطر بنقطة واحدة وكازاخستان وهونغ كونغ بلا نقاط.

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