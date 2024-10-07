٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85619920
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قماطي: قيادة حزب الله متماسكة وتدير الأمور بحكمة ودقة

٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٣٨ ص
رمز الخبر: 85619920
قماطي: قيادة حزب الله متماسكة وتدير الأمور بحكمة ودقة

طهران / 7 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أكد محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله ، يوم الأحد، أن قيادة المقاومة في لبنان متماسكة وتدير الأمور بحكمة ودقة، وفيما نفى نقل جثمان أمين عام الحزب الشهيد السيد حسن نصر الله إلى العراق أو أيران، قال إن العدو الصهيوني يسعى لحرب إقليمية ومخططاته فشلت بفضل حكمة المقاومة وهو يتكتم على خسائرة ويحجم عن الكشف عنها أمام الإعلام.

 وقال قماطي في حديثه لبرنامج المحايد الذي تبثه قناة العراقية الإخبارية إن" المقاومة في لبنان بالمرصاد لكل تحركات العدو الصهيوني والمجاهدون يستبسلون بالدفاع عن أرض لبنان وصد هجمات العدو الصهيوني وإحباط محاولاته للتوغل".

وأضاف أن "العدو كثف ضرباته على غزة وضاحية بيروت الجنوبية بشكل همجي قبيل حلول ذكرى 7 اكتوبر خشية من ضربات المقاومة وهو استنزف بنك الأهداف العسكرية ويستهدف الآن مراكز وأبنية مدنية وهذا دليل على أفلاسه ووحشيته".

وتابع إن "لصبر المقاومة حدود في مواجهة العدو الذي تجاوز كل الحدود وصواريخها وصلت مسافة 150 كم بعمق الأراضي المحتلة وهي تقصف أهدافاً عسكرية فقط"، مشيراً إلى أن "حشود المقاومة في المنطقة مليونية وهنالك استعداد للمشاركة في الحرب 

لكن حالياً مقاتلو محور المقاومة كافون وقادرون على إدامة المعركة والانتصار".

وشدد على أنه "لا يمكن التفاوض تحت النار والحلول السياسية تأتي بعد وقف العدوان الصهيوني على لبنان، والعدو يسعى لحرب إقليمية".

ولفت إلى أنه "قبل طوفان الأقصى كان هنالك مسار للتطبيع في المنطقة والقضية الفلسطينية طي النسيان واتى الطوفان كرد حتمي وطبيعي على سياسات الاحتلال ضد الفلسطينين من قمع وقتل وتنكيل ومصادرة للحقوق والحريات ومتطلبات العيش الكريم".

وتحدث قماطي عن السيد الشهيد نصر الله وقال إنه "حاضر في وجدان المقاومين ويمنحهم الثبات والقوة" نافياً أن "يكون قد تم نقل جثمانه إلى العراق أو إيران وأكد أنه ما زال في لبنان".

وأشار إلى أن "رئيس حكومة الكيان بنيامين نتانياهو يحلم بأن يكون زعيماً للشرق الأوسط وطلب من واشنطن الإمكانيات والسلاح لإشعال حرب إقليمية لكن حكمة وضربات المقاومة افشلت خططه"، لافتاً إلى أن "العدو الصهيوني يتلقى يومياً ضربات قوية من المقاومة ويتكتم على خسائره ويمنع إطلاع الإعلام على اثار ضربات المقاومة بقواعده العسكرية".

انتهى ** 2342

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