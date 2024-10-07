عضو بمجلس خبراء القيادة: طريق الشهيد نصرالله مستمر بقوة

وخلال مراسم تأبين الشهيد السيد حسن نصر الله في مسجد "المهدي الموعود (عجل الله تعالى فرجه) في آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران ، قال آية الله محسن حيدري: إن تعليم الشباب المقاوم وخلق قوة جديدة في لبنان هو جزء من إنجازات سيد المقاومة.

واعتبر التزام الولاية من صفات الشهيد السيد نصرالله، وأضاف: إن ذلك الشهيد العظيم كان تابعا حقيقيا للائمة المعصومين (ع) ومعارف الشيعة، ورأى امتدادها في ولاية الفقيه.

وقال آية الله حيدري: إن الشعبين المظلومين في فلسطين ولبنان اقتربا من تحقيق وعد الأمين العام لحزب الله وإسماعيل هنية بشأن تدمير الكيان الصهيوني الغاصب بعملية "الوعد الصادق 2".

وأضاف: لو لم يكن الشهيد نصر الله وجبهة المقاومة اللبنانية فاعلين في صراعات العام الاخير في غزة لسويت الضفة الغربية بالأرض، وهذا الشهيد العظيم قاد حركة المقاومة بأفضل صورة ممكنة خلال الثلاثين سنة الماضية.

وقال ممثل اهالي خوزستان في مجلس خبراء القيادة: بما أن تيار المقاومة يتعزز يوما بعد يوم ومزودا بالمعدات العسكرية الحديثة، فإنه من الآن فصاعدا سيواصل قتاله ضد الصهاينة بكل قوته.

انتهى ** 2342