النخالة: متمسكون بشروطنا السابقة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار

وقال النخالة في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، إننا "نستحضر الذكرى الأولى لانطلاق معركة طوفان الأقصى التي أبلى فيها شعبنا بلاء عظيما وملأت فلسطين الدنيا جهادا".

وأضاف: إن سرايا القدس سجلت حضورا مميزا في كل ساحات المواجهة من غزة إلى الضفة الغربية.

وتابع: إن"مقاتلونا في سريا القدس يقاتلون على الجبهة اللبنانية كتفاً إلى كتف مع مقاتلي المقاومة الإسلامية".

وأوضح: منذ اليوم الأول للمعركة كان قرارنا واضحاً بوحدة قوى المقاومة في الميدان وفوضنا الأخوة في حركة حماس بقيادة المعركة السياسية.

وأضاف: العدو راوغ وتنصل من التزاماته ويريد فرض شروط علينا أقرب للاستسلام.

وقال النخالة: إننا نتمسك بالانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل أسرى يضمن تحرير أسرانا.

وصرح: إننا نتمسك بمعادلة الجميع مقابل الجميع وهو الشعار الذي رفعناه منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

وقال إننا نتوحد في معركة واحدة مع إخواننا في لبنان وهم يقدمون النموذج الأرقى لمعنى الوحدة في مواجهة العدوان.

ولفت إلى"كانت حركتنا جزءاً فاعلاً عبر مقاتليها في سرايا القدس وسجلوا حضوراً لا يخفى على أحد في كل ساحات المواجهة".

وقال: أوجه التحية للشعب اللبناني ومجاهديه وروح الشهيد الكبير قائد المقاومة ورمزها سماحة السيد "حسن نصر الله".

وأضاف: إننا نوجه التحية لإخواننا في اليمن ودورهم المميز في إسناد المقاومين في غزة ومساندتهم وفي مقدمتهم الأخ السيد "عبد الملك الحوثي".

وتابع قائلا: نوجه التحية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي حملت القضية الفلسطينية منذ بدايتها وهي على الرغم من كل الظروف تدعم المقاومة.

وشدد على أن وحدة قوى المقاومة في المنطقة ضرورة للانتصار ووحدة الشعب الفلسطيني من أوجب الواجبات في مواجهة العدو.

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