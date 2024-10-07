٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٨ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85620009
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قیادي في حركة حماس: عملية بئر السبع رسالة واضحة باستمرار الطوفان

٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٨ ص
رمز الخبر: 85620009
قیادي في حركة حماس: عملية بئر السبع رسالة واضحة باستمرار الطوفان

طهران/ 7 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أكد القيادي في حركة "حماس": إن عملية بئر السبع البطولية امس الأحد "رسالة واضحة من أبطال فلسطين للاحتلال وداعميه بأن طوفان الأقصى مستمر حتى التحرير".

وأشاد "محمود مرداوي" بمنفذ العملية الفدائية في بئر السبع؛ "الذي اختار التوقيت والزمان المناسبين لتنفيذ عمليته وضرب كل إجراءات وتحصينات العدو الفاشي".

وقال: إن "أبطال النقب المحتل، أمثال زايد أبو صبيح ومهند العقبي ومحمد أبو القيعان وأهلها الذين خرجوا في هبة عام 2022 سيبقون شوكة في حلق المحتل وسيواصلون إسناد أهلهم في الضفة وغزة".

وشدد على إن دماء أهل غزة ولبنان المسفوكة بآلة الإبادة الإسرائيلية، ستبقى لعنة تطارد المحتل ومحركاً لأبطال فلسطين وشبابها الثائر لتنفيذ مزيد من العمليات النوعية التي تختصر الوقت والزمن نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الحر.

وأكد القيادي في حماس: إن استمرار العدوان الإسرائيلي على أهل غزة ولبنان لن يجلب للاحتلال إلا مزيداً من الخراب والموت الزؤام بأيدي المقاومين في كل مكان.

یذكر انه قتلت شرطية من حرس الحدود الاسرائيلي وإصيب 13 شخصا حالة بعضهم خطرة في عملية طعن وإطلاق نار مزدوجة في مدينة بئر السبع.

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