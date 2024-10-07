قیادي في حركة حماس: عملية بئر السبع رسالة واضحة باستمرار الطوفان

وأشاد "محمود مرداوي" بمنفذ العملية الفدائية في بئر السبع؛ "الذي اختار التوقيت والزمان المناسبين لتنفيذ عمليته وضرب كل إجراءات وتحصينات العدو الفاشي".

وقال: إن "أبطال النقب المحتل، أمثال زايد أبو صبيح ومهند العقبي ومحمد أبو القيعان وأهلها الذين خرجوا في هبة عام 2022 سيبقون شوكة في حلق المحتل وسيواصلون إسناد أهلهم في الضفة وغزة".

وشدد على إن دماء أهل غزة ولبنان المسفوكة بآلة الإبادة الإسرائيلية، ستبقى لعنة تطارد المحتل ومحركاً لأبطال فلسطين وشبابها الثائر لتنفيذ مزيد من العمليات النوعية التي تختصر الوقت والزمن نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الحر.

وأكد القيادي في حماس: إن استمرار العدوان الإسرائيلي على أهل غزة ولبنان لن يجلب للاحتلال إلا مزيداً من الخراب والموت الزؤام بأيدي المقاومين في كل مكان.

یذكر انه قتلت شرطية من حرس الحدود الاسرائيلي وإصيب 13 شخصا حالة بعضهم خطرة في عملية طعن وإطلاق نار مزدوجة في مدينة بئر السبع.

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