٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢١ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85620023
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حماس: المبادرة تنتقل إلى أيدي أهل الأرض الأصليين

٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢١ ص
رمز الخبر: 85620023
حماس: المبادرة تنتقل إلى أيدي أهل الأرض الأصليين

طهران/ 7 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس "باسم نعيم"، في ذكرى 7 أكتوبر أؤكد أن المبادرة انتقلت إلى أيدي أهل الأرض الأصليين.

وقال باسم نعيم للميادين: مهما حاول العدو محو العار الذي أصابه في 7 أكتوبر فلن يستطيع ذلك.

وتابع: بعد عام من الحرب لم يستطع نتنياهو وحكومته تحقيق أي هدف من أهدافه بل ما زالت المقاومة تلقنه الدروس.

وأوضح: إن نتنياهو حاول إضعاف جبهة الإسناد في لبنان لكن المقاومة في لبنان قدمت الغالي والنفيس من أجل الوفاء بوعدها.

وأضاف: إن الاحتلال ورغم اغتيال السيد حسن نصر الله وقادة في المقاومة سيكتشف فشله عندما ينزل إلى أرض المعركة في جنوبي لبنان.

وصرح: إن المعركة التي فتحت في 7 أكتوبر لن تنتهي إلا بزوال الغدة السرطانية "إسرائيل".

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