حماس: المبادرة تنتقل إلى أيدي أهل الأرض الأصليين

وقال باسم نعيم للميادين: مهما حاول العدو محو العار الذي أصابه في 7 أكتوبر فلن يستطيع ذلك.

وتابع: بعد عام من الحرب لم يستطع نتنياهو وحكومته تحقيق أي هدف من أهدافه بل ما زالت المقاومة تلقنه الدروس.

وأوضح: إن نتنياهو حاول إضعاف جبهة الإسناد في لبنان لكن المقاومة في لبنان قدمت الغالي والنفيس من أجل الوفاء بوعدها.

وأضاف: إن الاحتلال ورغم اغتيال السيد حسن نصر الله وقادة في المقاومة سيكتشف فشله عندما ينزل إلى أرض المعركة في جنوبي لبنان.

وصرح: إن المعركة التي فتحت في 7 أكتوبر لن تنتهي إلا بزوال الغدة السرطانية "إسرائيل".

انتهى**3276