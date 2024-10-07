القائد العام للحرس الثوري یهنیء اللواء حاجي زاده لحصوله على وسام الفتح

وجاء في رسالة اللواء "حسين سلامي" إلى قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد "أميرعلي حاجي زادة":تسلم "وسام النصر" من اليد المباركة لقائد الثورة الإسلامية بفضل عملکم الشجاع والحكيم في تنفيذ العملية الرائعة لمجاهدي الإسلام "الوعد صادق 2" انتقاما وثأرا لدماء الشهداء جبهة المقاومة ومعاقبة الکیان الصهيوني الغاشم، كان مصدر ارتياح وكان شرفًا لي ولقوات حرس الثورة الإسلامية.

وتابع: من المؤكد أن هذا الحدث المبارك يعزز إرادة الحرس الثوري والقوات المسلحة القوية والمدافعين عن الثورة والنظام الإسلامي في مواجهة أعداء إيران والإيرانيين ومن يهدد أمن البلاد ومصالحها الوطنية وسيكون منعطفا جديدا لتعزيز قوة الردع للبلاد، خاصة في مجال الصواريخ الجوية والفضائية.

وأكد في هذه الرسالة: نؤكد للشعب الإيراني الشريف والبطل في إطار استراتيجية قائد الثورة الإسلامية المعلنة " لا مماطلة أو تسرع" في الرد على كيد الأعداء والدفاع عن سلامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبفضل الله وفي ذروة الاستعدادات اللازمة مع دعم الجبهة، فإن المقاومة الإسلامية، وخاصة في فلسطين ولبنان، سترد على أي خبث من العدو وخاصة النظام الأمريكي في المنطقة، بكل قوة وحزم.

ومنح قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي" ، امس الأحد، قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد "أميرعلي حاجي زادة" وسام الفتح.

وعقب نجاح عملية "الوعد صادق 2" المجيدة ، منح قائد الثورة الاسلامية والقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد امير علي حاجي زادة وسام الفتح.

وقد تم اختيار "وسام الفتح" رمزا لإنتصارات لمجاهدي الإسلام والقوات المسلحة في العمليات المختلفة.

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