عام من حرب الإبادة.. أبرز مجازر الاحتلال في غزة

منذ حرب اکتوبر/تشرین الاول 2023 و علی مدار كامل عام ترتكب اسرائيل المجازر ضد العائلات الفلسطينية و النازحين في قطاع غزة.

وقد سقط خلالها اللاف الضحايا شهداء و جرحی بینهم نساء و اطفال. بعد عام من الابادة هذه ابرز المجازر التی ارتکبتها اسرائیل فی قطاع غزة.

مجزرة مواصي خانیونس

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 10/9/2024 مجزرة جديدة، بعدما استهدفت بسلسلة غارات عنيفة خيام النازحين في مواصي خانيونس جنوب غرب قطاع غزة، ما أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حزاما ناريا بالقرب من المستشفى الميداني البريطاني بمدخل منطقة المواصي التي تضم خيام النازحين غربي خانيونس، موقعة 40 شهيدا وعشرات الجرحى، بالإضافة لأعداد كبيرة من المفقودين الذين طمرتهم الرمال.

وذكرت المصادر أن 20 خيمة مسحت ولم يعد لها أي أثر، إثر قصف الاحتلال في مواصي خانيونس.

مجزرة مدرسة التابعين

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مع دخول عدوانه على قطاع غزة يومه الـ 309، مجزرة جديدة بحق المدنيين، مستهدفاً مدرسة "التابعين"، في حي الدرج وسط مدينة غزة والتي تؤوي نازحين.

أدت هذه المجزرة، إلى ارتقاء عددٍ من الشهداء وإصابة آخرين، إذ أكد الدفاع المدني وجود عددٍ كبيرٍ من الشهداء في قصف مدرسة "التابعين".

مجزرة مخيم النصيرات

واستهدفت قوات الاسرائيلية مخيم النصيرات بعملية جوية و مدفعية ما ادي الي استشهاد 274 فلسطينيا بينهم 64 طفلا و 57 امراة.

مجزرة رفح(محرقة الخيام)

وقصفت مقاتلات اسرائيلية بعدة صواريخ مخيما للنازحين في منطقة المواصي بمدينة رفح الجنوبي قطاع غزة ما اسفر عن استشهاد 45 فلسطينيا بينهم 23 من النساء وكبار السن و نحو 249 مصابا في مجزرة عرفت به محرقة الخيام.

مجزرة مستشفي الشفاء في غزة

وبين 18 مارس/اذار-1 ابریل نیسان 2024 و خلال حصار طویل دام اسبوعین لمجمع الشفاء الطبي بمدینة غزة أكثر من 400 فلسطيني استشهدوا برصاص القوات الصهيونية وحرق 1050 منزلا في محيط مجمع الشفاء الطبي في القطاع و تم العثور علی 3 مقابر جماعیة داخل المجمع عقب انسحاب جیش الاحتلال.

مجزرة دوار النابلسي(مجزرة الطحین)

و فتح جیش الاحتلال النار علی مئات فلسطینیین المجتمعین للحصول علی مساعدات قرب دوار النابلسي جنوب غربي مدینه غزة ما ادی الی استشهاد 118 شخصا و اصابة 760 آخرین في مجزرة عرف باسم مجزرة الطحین.

مجزرة مدرسة الفاخورة

وقصفت الطائرات الاسرائیلیة مدرسة الفاخورة التابعة لوکالة غوث و تشغیل اللاجئین انروا التی کانت تؤوي النازحین شمالي غزة ما ادي الي استشهاد و اصابة اکثر من 200 فلسطیني واستهدف جيش الاحتلال محيط مدرسة الفاخورة أكثر من مرة بـ4 صواريخ.

مجزرة جبالیا

استهدفت الطائرات الاسرائیلیة حیا سکنیا مکتظا بمخیم جبالیا شمالی القطاع ما اسفر عن استشهاد و اصابة الف فلسطیني معطهم من الاطفال و النساء.

مجزرة کنیسة برفیریوس

وقصف جیس الاحتلال کنیسة الروم الارثوذکس بغزة ما اسفر عن استشهاد 20 شخصا بینهم 18 مسیحیا لجأوا الی الکنیسة للحمایة. وتعد کنیسة القدیس برفیریوس للروم الارثوذکس اقدم کنیسة في قطاع غزة لا تزال مفتوحة.

مجزرة مستشفی المعمداني

وقصفت الطائرات الاسرائیلیة ساحة المستشفی المعمداني بمدينة غزة ما ادی الی استشهاد اکثر من 500 فلسطیني معظمهم من النساء و الاطفال و أثار قصف المستشفی ادانات شدیدة في عواصم عدیدة.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد الكيان "الإسرائيلي"، تحت عنوان "طوفان الاقصى"، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام عشرات المقاومين عددا من المستوطنات، في حين أفادت مصادر "إسرائيلية" بمقتل وجرح المئات من الصهاينة اثر هذه العملية.

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