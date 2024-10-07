موقع قناة الميادين تتعرض لهجوم إلكتروني

و جاء في البيان أن الفريق التقني للقناة يعمل على حل المشكلة في أسرع وقت.

قناة الميادين قناة فضائية عربية متنوعة شعارها «الواقع كما هو»، و هي جزء من شبكة الميادين الاعلامية ويديرها غسان بن جدو، مقرها بيروت، وترخيصها بريطاني، وتتوزّع مكاتبها على عواصم رئيسية كأنقرة، وطهران، وواشنطن، ولندن، وبكين وغيرها، إلى جانب مكتبَين رئيسيَّين في القاهرة، وتونس العاصمة. انطلقت رسميًا يوم 11 يونيو 2012.

يذكر أن شبكة الميادين من أهم وسائل الإعلام وأكثرها تأثيرا في مجال أخبار فلسطين و محور المقاومة وخلال العام الماضي نشرت العديد من المواد الوثائقية ضد الكيان الصهيوني .

انتهى