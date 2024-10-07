حماس تقصف تل أبيب برشقة صاروخية في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى

وأعلنت كتائب القسام أنها تستهدف تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90" ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش فشل مرة أخرى في إحباط هجوم صاروخي كان يتوقعه من غزة.

وأضافت: فشل الجيش في إحباط هجوم حماس الصاروخي يعني عدم تقويض قدرات الحركة في القيادة والسيطرة.

وتابعت: يبدو أن الجيش كان يستعرض في عملياته صباحا ولم تكن لديه معلومات محددة.

كما أعلنت ان الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لبلدات ومناطق عدة في شمال قطاع غزة منها بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.

كما أعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن حماس لا تزال تمتلك عشرات الصواريخ بعيدة المدى.

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