٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٣٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85620444
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حماس تقصف تل أبيب برشقة صاروخية في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى

٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٣٤ م
رمز الخبر: 85620444
حماس تقصف تل أبيب برشقة صاروخية في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى

طهران/ 7 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية أن حماس أطلقت 5 صواريخ من خان يونس حيث توقفت عمليات الجيش الصهيوني ما يعني أن الحركة أعادت بناء قوتها.

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وأعلنت كتائب القسام أنها تستهدف تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90" ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش فشل مرة أخرى في إحباط هجوم صاروخي كان يتوقعه من غزة.

وأضافت: فشل الجيش في إحباط هجوم حماس الصاروخي يعني عدم تقويض قدرات الحركة في القيادة والسيطرة.

وتابعت: يبدو أن الجيش كان يستعرض في عملياته صباحا ولم تكن لديه معلومات محددة.

كما أعلنت ان الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لبلدات ومناطق عدة في شمال قطاع غزة منها بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.

كما أعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن حماس لا تزال تمتلك عشرات الصواريخ بعيدة المدى.

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