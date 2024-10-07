المؤتمر التضامني السابع مع الاطفال واليافعين الفلسطينيين يبدا اعماله في عاصمة الجمهورية الاسلامية

ويشارك في هذا المؤتمر، جمع غفير من الشخصيات السياسية والاسلامية والثقافية، من ايران وخارجها؛ بمن فيهم ممثلوا الفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة الاسلامية، كما سيلقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" كلمة بهذه المناسبة.
انتهى ** ح ع
طهران / 7 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - بدات، اليوم الاثنين في قاعة المؤتمرات الدولية بطهران، اعمال المؤتمر الدولي السابع تحت عنوان "التضامن مع الاطفال والفتية الفلسطينيين"، وايضا احياء ذكرى سيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد اسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس.
ويشارك في هذا المؤتمر، جمع غفير من الشخصيات السياسية والاسلامية والثقافية، من ايران وخارجها؛ بمن فيهم ممثلوا الفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة الاسلامية، كما سيلقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" كلمة بهذه المناسبة.
انتهى ** ح ع
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