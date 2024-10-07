المؤتمر التضامني السابع مع الاطفال واليافعين الفلسطينيين يبدا اعماله في عاصمة الجمهورية الاسلامية

ويشارك في هذا المؤتمر، جمع غفير من الشخصيات السياسية والاسلامية والثقافية، من ايران وخارجها؛ بمن فيهم ممثلوا الفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة الاسلامية، كما سيلقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" كلمة بهذه المناسبة.

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