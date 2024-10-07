تقاعس مجلس الامن قبال جرائم الاحتلال ستعقبه تداعيات جادة على حساب السلام الاقليمي والدولي

وفي تصريح له، اليوم الاثنين، ادان بقائي بشدة العدوان الصهيوني على سوريا، وطالب باتخاذ خطوات حاسمة في الصعيدين الاقليمي والدولي، لانهاء هذه الاعتداءات والرد على كيان الاحتلال.

واشار المتحدث باسم الخارجية، الى جرائم الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ واصفا العدوان الصهيوني على لبنان واعتداءاته العسكرية المتتالية على سوريا، نتيجة لتقاعس مجلس الامن الدولي قبال نزعات "اسرائيل" المثيرة للحروب، وبما يؤدي الى انتهاك جاد للسلام والامن الاقليميين، وسيعقبه تداعيات جادة على حساب السلام والامن الدوليين.

كما وصف بقائي، اعتداءات الاحتلال ضد الدول الاسلامية والعربية، دليلا على النزعة العدوانية والتوسعية المتأصلة في هذا الكيان، وشدد على مسؤولية الولايات المتحدة وغيرها من رعاته الغربيين، في ارتكاب تلك الأفعال المخالفة للقانون الدولي، والجرائم الكيان الصهيوني على الصعيد الدولي.

انتهى ** ح ع