قااني يبعث برسالة الى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع الاطفال واليافعين الفلسطينيين

وافادت ارنا، ان عريف المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع الاطفال واليافعين الفلسطينيين، قرا رسالة العميد قااني، الذي حيا فيها جميع المشاركين في هذا الحدث، كما استسمحهم عذرا لقاء عدم حضوره المؤتمر لانه حضر اجتماعا مهما اخر.

وبدات، اليوم الاثنين في قاعة المؤتمرات الدولية بطهران، اعمال المؤتمر الدولي السابع تحت عنوان "التضامن مع الاطفال واليافعين الفلسطينيين"، وايضا احياء ذكرى سيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد اسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس.

وشارك في هذا المؤتمر، جمع غفير من الشخصيات السياسية والاسلامية والثقافية، من ايران وخارجها؛ بمن فيهم ممثلوا الفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة الاسلامية، كما القى رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" كلمة بهذه المناسبة.

انتهى ** ح ع