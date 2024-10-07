عراقجي لنظيره المصري : ايران لا تهاب الحرب وسترد بقوة على اي تهور صهيوني جديد

وافادت ارنا، ان وزيرا خارجية ايران ومصر، تباحثا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الاثنين، حول اخر التطورات الاقليمية.

واكد الجانبان، في هذا الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الهادفة الى وقف الهجمات الصهيونية على لبنان وغزة، وارسال مساعدات انسانية الى النازحين.

وفي اشارة الى زيارته الاخيرة لبيروت، وصف عراقجي وضع المقاومة في لبنان بالـ "مطلوب"، ونوه بجهوزيتها الشاملة لصد اي اجتياح بري محتمل من جانب الجيش الصهيوني.

كما اتفق الوزيران الايراني والمصري، خلال مباحثاتهما الهاتفية اليوم، على استمرار المشاورات الثنائية حول التطورات التي تمر بها المنطقة.

انتهى ** ح ع