٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85620843
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بالتزامن مع الذكرى الأولى لـ “طوفان الأقصى”.. هجوم صاروخي يمني يستهدف “تل أبيب”

٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٤٦ م
رمز الخبر: 85620843
بالتزامن مع الذكرى الأولى لـ “طوفان الأقصى”.. هجوم صاروخي يمني يستهدف “تل أبيب”

طهران / 7 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - أعلنت مصادر "إسرائيلية"، أن صاروخًا أُطلق من اليمن استهدف مدينة تل أبيب (يافا المحتلة)، اليوم الاثنين، بالتزامن مع الذكرى الأولى لعملية “طوفان الأقصى”.

وجاء الهجوم بعد كلمة ألقاها الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة.

وبحسب المصادر العبرية، فقد دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات وسط “إسرائيل” ومن بينها محيط مطار بن غوريون، كما سُمعت أصوات انفجارات قوية في وسط يافا المحتلة، مما أثار حالة من الذعر لدى أوساط المستوطنين الصهاينة.

واشارت وسائل إعلام العدو ايضا، الى توقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون" نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

ومن جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى ** ح ع 

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