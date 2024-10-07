٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85620886
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الرئيس بزشكيان : لا لتلويث براءة الطفولة بواسطة حروب وغطرسة الراشدين

٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٤١ م
رمز الخبر: 85620886
الرئيس بزشكيان : لا لتلويث براءة الطفولة بواسطة حروب وغطرسة الراشدين

طهران / 7 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - اكد رئيس الجمهورية "الدكتور مسعود بزشكيان"، في منشور له بمناسبة "يوم الطفولة الوطني"، اكد بان "عالم الاطفال الجميل والبريئ، يجب ان لا يتم تلويثه بواسطة الحروب وغطرسة الراشدين".

واضاف الرئيس بزشكيان، عبر منشور له في منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي بمناسبة "اليوم الوطني للطفولة" : نحن ندعو الى بناء عالم نظيف وسليم لاطفالنا؛ لان من حق هؤلاء ان يعيشوا الاستقرار والسرور، بعيدا عن هذا العالم الحافل بالضجيج.

وتابع الرئيس الايراني : ان القتل الجماعي في حق الاف الاطفال الابرياء بغزة، جعل "يوم الطفل الوطني" مريرا على قلوب الشعب الايراني في هذا العام.

علما ان السادس عشر من شهر "مهر" في كل عام بحسب التقويم الفارسي (يبدا في 20 -21 اذار / مارس الميلادي) يوافق ذكرى اليوم الوطني للطفولة في ايران.

انتهى ** ح ع

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