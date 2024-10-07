ولايتي : لو أخطأ الكيان الصهيوني سيلقى ردنا المناسب

وفي لقائه، اليوم الاثنين، السفير السوري لدى ايران "شفيق ديوب"، قيّم "ولايتي" لقاء وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي" مع الرئيس السوري "بشار الاسد"، بأنه يكتسي اهمية كبيرة في ظل الوضع الراهن؛ واصفا العلاقات الإيرانية السورية، انها "في أفضل مستوياتها وهناك إرادة جدية لتطوير هذه الاواصر".

وأضاف مستشار قائد الثورة : إن الإجراءات التي اتخذها محور المقاومة انتصارا لاهل غزة وشعب لبنان المظلومين، فريدة من نوعها على مدى التاريخ، وخلال هذه الفترة تم كسر الشوكة المزيفة للكيان الصهيوني.

ومضى ولايتي الى القول : ان التحرك الحاسم للجمهورية الإسلامية والتدابير الحكيمة لسماحة قائد الثورة، أثبتت بان إيران تواجه تهديدات أعدائها بقوة، وقد رأى الشعب الإيراني جيدًا أن الرئيس البغيض للكيان الصهيوني كيف يختبئ مذعورا ، بينما يحضر قائد الثورة الاسلامية صلاة الجمعة بكل شجاعة واقتدار ويخاطب الأمة؛ مؤكدا، على "ضرورة تعزيز هذه الروح عند الدول الإسلامية الأخرى أيضًا".

الى ذلك، تحدث السفير السوري حول أهمية عملية "الوعد الصادق 2" النوعية؛ مؤكدا بانها كانت فريدة على مرّ التاريخ وستفضي إلى تطورات اقليمية كبيرة وجيدة، باعتبارها نقطة تحول في تطورات المنطقة.

انتهى ** ح ع