إيران والسعودية تؤكدان على تطوير التعاون في مجال النقل الجوي

جاء ذلك خلال لقاء القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة حسن زرنكار، مع رئيس مجلس إدارة مطارات جدة رائد إبراهيم المديهيم.

وفي هذا اللقاء اشار القنصل العام الإيراني، إلى رحلات الحج والعمرة للإيرانيين إلى المملكة العربية السعودية وإلغاء تأشيرات السفر للمواطنين السعوديين للسفر إلى إيران، مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي وزيادة الرحلات الجوية.

وأشار إلى أهمية النقل الجوي في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة أعداد السياح.

كما رحب المديهيم في هذا اللقاء بتعاون البلدين وأكد على جهود حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ومطار جدة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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