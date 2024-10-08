حزب الله يقصف بالصواريخ قاعدة غليلوت في تل أبيب

وأكد حزب الله في بيان إن المقاومة ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو الإسرائيلي.

من جهتها قالت وسائل الاعلام الصهيونية ان الطائرات القادمة إلى مطار بن غوريون تحلّق في السماء بانتظار إذن الهبوط بعد إطلاق صواريخ من لبنان على تل أبيب.

وقالت هيئة البث الصهيونية إن صفارات الإنذار دوت في وسط الكيان 3 مرات بعد إطلاق صواريخ من غزة ولبنان واليمن.

وتساءلت وسائل اعلام العدو: تل أبيب قُصفت اليوم من غزة ولبنان واليمن والسؤال هو ما إذا كانت هذه مجرد البداية؟.

انتهى ** 2342