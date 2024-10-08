٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85621057
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حزب الله يقصف بالصواريخ قاعدة غليلوت في تل أبيب

٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:١٧ ص
رمز الخبر: 85621057
حزب الله يقصف بالصواريخ قاعدة غليلوت في تل أبيب

طهران / 8 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن حزب الله مساء الاثنين اطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب.

وأكد حزب الله في بيان إن المقاومة ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو الإسرائيلي.

من جهتها قالت وسائل الاعلام الصهيونية ان الطائرات القادمة إلى مطار بن غوريون تحلّق في السماء بانتظار إذن الهبوط بعد إطلاق صواريخ من لبنان على تل أبيب.

وقالت هيئة البث الصهيونية إن صفارات الإنذار دوت في وسط الكيان 3 مرات بعد إطلاق صواريخ من غزة ولبنان واليمن.

وتساءلت وسائل اعلام العدو: تل أبيب قُصفت اليوم من غزة ولبنان واليمن والسؤال هو ما إذا كانت هذه مجرد البداية؟.

انتهى ** 2342

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