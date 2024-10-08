٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٣٣ ص
رمز الخبر: 85621209
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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بحضور وزير الخارجية الايرانية..انطلاق فعاليات لقاء "طوفان الأقصى؛ بداية نصر الله"

٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٣٣ ص
رمز الخبر: 85621209
بحضور وزير الخارجية الايرانية..انطلاق فعاليات لقاء "طوفان الأقصى؛ بداية نصر الله"

طهران/8 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-انطلق منذ بضع الوقت فعاليات لقاء "طوفان الأقصى ؛بداية نصرالله" بحضور وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وبعض السفراء الأجانب المقيمين في طهران.

حلّت أمس، ذكرى مرور عام على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023 مسجلة أكبر هجوم على الكيان الصهيوني منذ عقود وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين الى عدة مستوطنات في غلاف غزة، وملحقة به هزائم عديدة فادحة عسكريا وأمنيا.

واختارت المقاومة الفلسطينية للعملية اسم "طوفان الأقصى" دلالة الرد على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

ويومها، أعلن قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف، بدء العملية ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضّفّة والداخل الفلسطيني المحتَل.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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