ايران ترسل شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية الى الشعب اللبناني

وافاد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الايراني "ميثم افشار" اليوم الثلاثاء انه ومن خلال جمع التبرعات الشعبية النقدية وغير النقدية، تم إرسال شحنة جوية كبيرة لمساعدة ضحايا الحرب اللبنانيين عبر سورية.

واشار الى انه يجري التحضير لإنشاء مخيم إيواء طارئ في دمشق لضحايا الحرب والنازحين اللبنانيين.

وصرح انه اذا لزم الأمر فإن المستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر على استعداد لتقديم المساعدة للشعب اللبناني العزيز والمتضرر من الحرب.

هذا وقد تم ارسال شحنة مساعدات انسانية جمعتها جمعية الهلال الاحمر من الشعب الإيراني تقدمة الى الشعب اللبناني كجزء من المساعدات الانسانية و تحتوي على 10 اطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والادوية.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد زار لبنان يوم الجمعة 4 تشرين الاول/ اكتوبر على رأس وفد يضم على راس يضمّ نواب في البرلمان ورئيس جمعية الهلال الأحمر على الرغم من تهديدات الكيان الإسرائيلي بقصف الطائرات الإيرانية ومنعها من ان تحطّ في مطار بيروت الدولي، للقاء كبار المسؤولين في لبنان و إطلاعهم عن كثب على عملية تقديم المساعدة للشعب اللبناني المتضرر من الحرب.

انتهى**ر.م