أنصار الله: اليمن سيفرض مزيد من المعادلات

وقال الأسد في الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى، "لأخينا العزيز المجاهد البطل أبو عبيدة، سنرد التحية بأحسن منها، ولن يجد عدونا سوى بطش الرجال؛ الذين يفتخرون دوما بأنك متحدث تنوب عنهم في زف بشريات انتصاراتهم للأمة.

وأضاف أننا "نجدد عهدنا مع شعبنا الفلسطيني في غزة ومقاومته الباسلة ولكتائب الشهيد عز الدين القسام وقائدها البطل محمد الضيف، ولرجال الله في الميدان، بأن اليمن لن يتخلى عنكم، وسيظل سهما في كنانتكم، وسيواصل دوره في إسنادكم حتى يكتب النصر الحاسم لكم".

وتابع: اليمن سيفرض مزيد من المعادلات والمراحل التي تؤدب الاحتلال وتلقنه درسا قاسيا على جرائمه، وردنا سيكون بحجم الجرائم التي يرتكبها ولا يزال هذا المحتل".

انتهى**3276