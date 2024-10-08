٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:١٦ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85621547
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الشيخ قاسم: طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط

٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:١٦ م
رمز الخبر: 85621547
الشيخ قاسم: طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط

طهران/ 8 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- قال نائب الأمين العام لحزب الله "نعيم قاسم": لا نخشى ضغط العدو الصهيوني وحلفائه الغربيين، مؤكدا على أن طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط.

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وقال نعيم قاسم: أعجز عن وصف حالنا دون أميننا العام الراحل لكننا نستلهم من عنفوانه

وصرح الشيخ قاسم: طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط، مضيفا: هدف الاحتلال قبل طوفان الأقصى إنهاء المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف: ما يفعله العدو ليس قتالا بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة، لولا الدعم الأمريكي لتوقف العدوان الإسرائيلي خلال شهر.

وأوضح: المقاومة في غزة أسطورية بصمودها والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته.

وتابع قائلا: لبنان كان مستهدفا ونتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد.

وشدد على أن التاريخ أثبت أن الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم.

وأضاف: إن "إسرائيل" تريد إخضاع كل المحيط ودول المنطقة وشعوبها لسياساتها.

ولفت إلى إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة.

وأضاف: جبهة المساندة بلبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال.

وتابع قائلا: حرب العدو علينا لن تمس إرادتنا وتصميمنا على المواجهة، مضيفا: المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخنا وإمكاناتنا بخير.

وقال الشخ قاسم: مقاتلونا متماسكون على الجبهة وعملياتنا ازدادت وكذلك ألم العدو.

وأضاف: نتنياهو يقول إنه سيعيد مستوطني الشمال ونقول له إننا سنهجر أضعافهم، تابع قائلا: نحن ثابتون وسننتصر وأحيي الوحدة الوطنية والالتفاف الشعبي.

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