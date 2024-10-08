٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85621550
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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بزشكيان: أوروبا وأمريكا تدافعان عن كيان همجي لا يحترم أي إطار إنساني

٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85621550
بزشكيان: أوروبا وأمريكا تدافعان عن كيان همجي لا يحترم أي إطار إنساني

طهران/8 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-رأى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "مسعود بزشكيان" بأن اوروبا وامريكا تدافعان عن كيان همجي لا يحترم اي اطار انساني.

وخلال مراسم ازاحة الستار عن الشحنة السادسة للألواح التاريخية الإخمينية في المتحف الوطني الإيراني المستعادة من امريكا، صرح الرئيس الايراني بأن واقع المنطقة الذي نعيشه يواجه احداث متتالية مما يؤدي الى مفاقمة المشاكل التي تجعل العمل أكثر صعوبة.

ورأى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "مسعود بزشكيان" بأن اوروبا وامريكا تدافعان عن كيان همجي لا يحترم اي اطار انساني.

وتابع بزشكيان موضحا بأن الكيان الصهيوني الذي لا يحترم ولايراعي اي اطار انساني يقوم باستهداف النساء والأطفال والابرياء العزب، والمثير في الامر أن من يدافع عن كيان همجي لا انساني يتحدث عن حقوق الإنسان وينتقدون تنفيذ حكم الاعدام بالقاتل في بلادنا، بينما بالمقابل لا يوجد من يقول لهؤلاء الصهاينة الجبناء، لماذا تقتلون النساء والأطفال الأبرياء؟

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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