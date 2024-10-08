٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٢٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85621594
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الشيخ خالد الملا: لن نخسر في الحرب مع الكيان الصهيوني ومؤيديه

٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٢٠ م
رمز الخبر: 85621594
الشيخ خالد الملا: لن نخسر في الحرب مع الكيان الصهيوني ومؤيديه

طهران/ 8 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- ردا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في لبنان وغزة، قال رئيس جماعة علماء اهل السنة في العراق الشيخ "خالد عبدالوهاب الملا": لن نخسر في هذه الحرب المستمرة مع الاحتلال ومؤيديه.

وشدد الشيخ خالد الملا في مقابلة مع مراسل إرنا، على أننا في هذه الحرب المستمرة مع الاحتلال الصهيوني وداعميه نكرر كلام قائد المقاومة الشهيد حسن نصر الله "لن نخسر".

وقال: إن حضور الملايين من الشعب الإيراني في صلاة الجمعة النصرية والخطبة التي ألقاها قائد الثورة الإسلامية ذكرتنا مرة أخرى بالأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

ووفقا له، لأن الجيل الجديد لم يرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في الأيام الأولى، فقد لا يعلمون عنه، نحن نتحدث عن جيل لم يشهد كل هذه الأحداث، وبعد أكثر من أربعة عقود من الثورة الإسلامية الإيرانية، كان بحاجة إلى هذا التجديد سواء في فلسفة الثورة الإيرانية أو في عملية المقاومة الإسلامية.

وأكد الشيخ خالد الملا أن دماء الشهداء التي تسفك على الأرض اليوم، تحيي الحياة للأجيال القادمة، وتحولهم إلى قوى مقاومة جديدة ضد الاحتلال وداعميه.

وأشار إلى أننا لا نستغرب خطاب قائد الثورة الإسلامية لأن هذه السياسة والممارسة الدينية تدل على الإسلام وإيران حاولت دائما جمع الأمة الإسلامية كلها تحت راية الإسلام.

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