ضربات صاروخية جديدة تستهدف مدينة حيفا

وأعلنت وسائل إعلام صهیونیة أن قرابة 100 صاروخ أطلق من لبنان نحو حيفا والكريوت.

كما أعلن جيش كيان الاحتلال أنه رصد إطلاق 85 صاروخا من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل وتمت محاولات لاعتراضها.

وأعلنت قناة 12 العبرية ما لا يقل عن 5 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا و"الكريوت".

ونفذ حزب الله في هذه الأثناء ضربة صاروخية ثقيلة على حيفا ومجمع الكريوت، و تدوي صافرات الانذار في مناطق واسعة بلا توقف.

وأعلنت مصادر إخبارية أن هذا الهجوم هو الأوسع من حزب الله منذ بداية الحرب وعلى مجمع الكريوت وحيفا.

وفي أوسع هجوم تتعرض له حيفا في التاريخ، استهدف 100 صاروخ حيفا والكريوت بشكل متزامن وتم تسجيل العديد من نقاط السقوط داخل مدينة حيفا ومجمع الكريوت.

انتهى**3276