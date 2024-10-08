فهمي هويدي: إيران حليفة للعالم العربي

وأضاف هويدي، في لقاء مع "الجزيرة" مباشر، إن إيران حليفة للعالم العربي مهما قيل عن مشروعها السياسي، معتبرا أن إيران جزء من العالم الإسلامي، الذي لا يجب أن يغيب.

وأشار إلى مواقف إيران و تركيا من عملية طوفان الأقصى موضحا أن إيران وتركيا والدول الإسلامية الأخرى جزء من عمق العالم العربي .

و بالنسبة لعملية دوفان الأقصى قال إنه لم يصدق نفسه صبيحة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم يتصور أن ما يحدث حقيقة.ما تم هائل وما دفع باهظ جدا، وما كان ليتم إنجازه إلا بإرادة حقيقية وشعب صبور يحلم بالعودة إلى منزله منذ 75 عاما.

وقال هويدي إنه لا يستطيع أن يقول إن المقاومة انتصرت أو هزمت لأننا في وسط المعركة، مشيرا إلى أن الحكم يكون في نهاية المعركة.

وحذر هويدي من أن الساحة العربية مستهدفة من أجل التشويش على الرؤية الحقيقية وإجهاضها، لأن القضية هي شعب محتل يدافع عن نفسه منذ أكثر من 75 سنة.

وأضاف أن ما يجري الآن هو صورة طبق الأصل لما حدث في 1948، استخدمت فيها نفس الأساليب من إبادة وتهجير.

وذكر أن "إسرائيل" تحارب الآن معركة مصير، وما حدث في 7 أكتوبر ستتضح أهميته الحقيقية في المستقبل.

التطبيع أقرب إلى التطويع الذي سيقود في المستقبل إلى التركيع .

وانتقد هويدي عملية التطبيع الذي يتم الآن بلا حياء، قائلا إنه أقرب إلى التطويع الذي سيقود في المستقبل إلى التركيع.

وأوضح أن عملية طوفان الأقصى نبهت إلى أن "إسرائيل" ليست بالجبروت الذي تبدو عليه، وأن العالم العربي يملك الكثير من رصيد القوة والمنعة، مؤكدا على ضرورة توافر إرادة السعي من أجل تحقيق الهدف.

وأكد أن المصائر لا تنتزع بالخطب والكلمات ولكن بالأفعال.

وقال هويدي إن 7 أكتوبر تطور مفصلي وليس من الحكمة الاشتباك في الخلافات، بل يجب تجاوزها وطي صفحة الماضي من أجل تحقيق الحلم الذي استيقظ لدى الكثيرين، بعدما ما كان التصور أنه قد تم تجاوزه.

وأكد أن الفلسطينيين يقاتلون الآن دفاعا عن الأمة العربية وليس فقط عن أرضهم.

المصدر: الجزيرة

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