قاليباف يهنئ المنتخب الوطني للتايكواندو لفوزه ببطولة العالم

وقدم قاليباف التهاني بفوز المنتخب الوطني الايراني للتايكوندو للناشئين والناشئات بالبطولة العالم و کتب: إن هذه النجاحات القيمة تظهر كفاءة وتدريب وشجاعة الرياضيين الموهوبين والشباب صانعي المستقبل في إيران الإسلامية، الذين يجلبون الشرف لبلادهم على الساحة الدولية.

وهنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي،الشعب الإيراني و الرياضيين والمدربين وأسرهم وأعرب عن أمله بان نشهد بعون الله تعالى دائما انتصار ومجد أبناء هذا الوطن في العالم والمحافل الدولية.

ویذکر أن المنتخب الإيراني فاز ببطولة العالم للتایکواندو في كوريا الجنوبية بمجموع 11 ميدالية ملونة في مجموعتي الرجال والفتيات.

وأقيمت النسخة الرابعة عشرة من بطولة العالم للناشئين والناشئات للتايكوندو خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر بمشاركة 936 رياضيا من 96 دولة والتي استضافتها كوريا الجنوبية.

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