الرئيس بزشكيان يهنئ منتخب التايكواندا الايراني للناشئين على تتويجه ببطولة العالم

وثمن الرئيس بزشكيان، في رسالة التهنئة التي بعثها بالمناسبة، جهود اللاعبين والمدربين وجميع الكوادر لدى المنتخب الايراني لتايكواندو الناشئين- بفئتي الفتيان والفتيات، لقاء هذا الانجاز الذي ادخل البهجة والسرور في قلوب المواطنين.

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