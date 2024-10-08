الرئيس بزشكيان يهنئ منتخب التايكواندا الايراني للناشئين على تتويجه ببطولة العالم

وثمن الرئيس بزشكيان، في رسالة التهنئة التي بعثها بالمناسبة، جهود اللاعبين والمدربين وجميع الكوادر لدى المنتخب الايراني لتايكواندو الناشئين- بفئتي الفتيان والفتيات، لقاء هذا الانجاز الذي ادخل البهجة والسرور في قلوب المواطنين.
انتهى ** ح ع
طهران / 8 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - هنأ رئيس الجمهورية "الدكتور مسعود بزشكيان"، المنتخب الايراني للناشئين والناشئات على فوزه بالمركز الاول وانتزاعه لقب البطولة العالمية التي اقيمت لدورتها الرابعة عشرة في كوريا الجنوبية.
وثمن الرئيس بزشكيان، في رسالة التهنئة التي بعثها بالمناسبة، جهود اللاعبين والمدربين وجميع الكوادر لدى المنتخب الايراني لتايكواندو الناشئين- بفئتي الفتيان والفتيات، لقاء هذا الانجاز الذي ادخل البهجة والسرور في قلوب المواطنين.
انتهى ** ح ع
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