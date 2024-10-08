٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85621929
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الرئيس بزشكيان يهنئ منتخب التايكواندا الايراني للناشئين على تتويجه ببطولة العالم

٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ م
رمز الخبر: 85621929
الرئيس بزشكيان يهنئ منتخب التايكواندا الايراني للناشئين على تتويجه ببطولة العالم

طهران / 8 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - هنأ رئيس الجمهورية "الدكتور مسعود بزشكيان"، المنتخب الايراني للناشئين والناشئات على فوزه بالمركز الاول وانتزاعه لقب البطولة العالمية التي اقيمت لدورتها الرابعة عشرة في كوريا الجنوبية.

وثمن الرئيس بزشكيان، في رسالة التهنئة التي بعثها بالمناسبة، جهود اللاعبين والمدربين وجميع الكوادر لدى المنتخب الايراني لتايكواندو الناشئين- بفئتي الفتيان والفتيات، لقاء هذا الانجاز الذي ادخل البهجة والسرور في قلوب المواطنين.

انتهى ** ح ع

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