قاليباف : اقتدارنا الردعي لن يسمح بالعدوان على بلادنا

واضاف قاليباف خلال تصريح له اليوم الثلاثاء : بطبيعة الحال، رسالتنا جميعا في الجمهورية الاسلامية الايرانية، هي ارساء المن المستديم، وقد استطاعت بلادنا، منذ انتصار الثورة الاسلامية وحتى يومنا الحاضر، ان تهيئ لانجاز هذه المسؤولية الرئيسية والاساسية في كافة الظروف، مثل فترة التصدي لزمرة المنافقين الالحادية، والحرب المفروضة من قبل الكيان البعثي في العراق على ايران، وسائر الاحداث.

واردف رئيس البرلمان : انني اكدت على الدوام، باننا لا ننوي غزو البلدان اطلاقا، ولا نسعى وراء الفوضى في اي بقعة، لكن قدراتنا الرادعة بلغت من المستوى الذي لن يسمح لاي عدوان على بلادنا، وكل من اضمر القيام بذلك، شاهد ردنا في عمليتي الوعد الصادق -1 والوعد الصادق 2.

انتهى ** ح ع