قاليباف يتوجه الى طاجیکستان غدا

وبحسب ما افاد به رئيس مجموعة الصداقة والبرلمانية بين إيران وطاجيكستان "فتح الله توسلي" أمس الثلاثاء، سيغادر قاليباف طهران الى دوشنبة الاربعاء؛ مبينا أن "هذه الزيارة تأتي بدعوة من السلطات الطاجيكية وتستغرق يومين".

وحول أهداف زيارة رئيس البرلمان الايراني الى طاجيكستان، اوضح توسلي، بأن الزيارة تسعى وراء أهداف متعددة الأطراف وثنائية؛ بما في ذلك حضور قاليباف المؤتمر الذي سيعقد لاحياء الذكرى السنوية لاعتماد الدستور الطاجيكي، ولقائه مع "إمام علي الرحمن" رئيس الجمهورية، و"رستم إمام علي" رئيس المجلس الوطني، و"محمد طاهر ذاكر زاده" رئيس مجلس النواب في هذا البلد.

انتهی**2054 / ح ع **