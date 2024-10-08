اللواء سلامي : القوة البحرية للحرس الثوري تبشر بأمن إقليمي مستقر

وشدد اللواء حسين سلامي الیوم الثلاثاء في رسالته بعث بها الی العمید علي رضا تنكسيري قائد البحرية في الحرس الثوري، لمناسبة الذكرى السنوية لهذه القوة المسلحة الايرانية، شدّد على دور قوات سلاح البحر التابع للحرس في مجال الدفاع عن "الأمن الإقليمي المستقر ومواجهة تهديدات الأعداء والحفاظ على الخليج الفارسي ومضيق هرمز الاستراتيجي، آمنا وكذلك مياه المناطق المحيطة به وضمان توفير الطاقة لشعوب العالم".

وأضاف القائد العام للحرس الثوري : اليوم، المعركة البحرية، وهي ميدان معقد وغامض، محكوم عليها بالفشل إذا افتقرت إلى مزيج متوازن من الأشخاص والأدوات والتكنولوجيا.

ومضى الى القول : نحن نشكر الباري عز وجل، لان القوة البحرية للحرس الثوري، وبفضل امتلاكها الموارد البشرية المؤمنة والشامخة والمثابرة والشجاعة والواعية والمبدعة، وصاحبة المبادرة بروح ثورية وجاهزية تقنية وعلمية، قادرة على مجابهة الاعداء في معارك البحار بكافة انواعها، بما في ذلك المواجهة في السطح والاعماق والاشتباك الصاروخي والعمليات الشاطئية وخوض المعارك الجو -فضائية، ضد اهداف العدو.

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