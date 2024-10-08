ظريف: للحكومة آذان صاغية للخبراء والمفكرين في البلاد

وفي اجتماع اليوم الثلاثاء مع تنسيقية مجتمع الفكر وبدعوة من المديرية العامة للبحوث السياسية والتحليلية للشبكة الوطنية لمراكز الفكر في البلاد، شدد ظريف على ضرورة الحوار والتفاعل المستمر بين مراكز الفكر والحكومة، واعتبر نقل المعرفة والنتاجات السياسية من مراكز الفكر إلى الهيئات الحكومية من بين مهام الدائرة الاستراتيجية بديوان الرئاسة.

واكد أن للحكومة الجديدة آذنا صاغية إلى كافة الخبراء والمفكرين في البلاد، وأعرب عن تقديره للعروض السياسية التي تقدمها مؤسسات الفكر والرأي لحل مشاكل البلاد.

كما أشار ظريف إلى متابعة المشاريع ذات الأولوية المذكورة في هذا الاجتماع في جدول أعمال الاجتماعات المقبلة.

وخلال هذا الاجتماع، طرح ممثلو مؤسسات الفكر والرأي هواجسهم بشأن النظام البيئي لمراكز الفكر في البلاد وقدموا توضيحات حول أبحاث مراكز الفكر لحل مشاكل البلاد.

ومن القضايا التي طرحت خلال الاجتماع؛ الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد في قطاع الطاقة، والأبحاث في إدارة الفضاء السيبراني، والمظالم الاجتماعية، والأمن المناخي والأمن المائي، والأمن الغذائي والزراعي، والاقتصاد الرقمي، وتصميم التدخلات السلوكية، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات.

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