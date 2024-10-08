سبعة شهداء بينهم أطفال ونساء جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في مدينة دمشق

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ”سانا” أنه “حوالي الساعة الثامنة و15 دقيقة مساء الثلاثاء شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق”.

وأضاف المصدر إن العدوان أدى إلى “استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة”.

وأشار المصدر إلى أن “العمل ما زال مستمراً لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض”.

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