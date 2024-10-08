٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85622186
T T
٠ Persons

سمات

سبعة شهداء بينهم أطفال ونساء جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في مدينة دمشق

٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٣٢ ص
رمز الخبر: 85622186
سبعة شهداء بينهم أطفال ونساء جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في مدينة دمشق

طهران / 9 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- ارتقى سبعة شهداء بينهم أطفال ونساء وأصيب 11 شخصا آخر جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في منطقة المزة بدمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ”سانا” أنه “حوالي الساعة الثامنة و15 دقيقة مساء الثلاثاء شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق”.

وأضاف المصدر إن العدوان أدى إلى “استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة”.

وأشار المصدر إلى أن “العمل ما زال مستمراً لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض”.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .