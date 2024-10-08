السفارة الإيرانية في سوريا: لا يوجد مواطن ايراني بين شهداء وجرحى العدوان الصهيوني على دمشق

وقالت السفارة الإيرانية في بيان: "مرة أخرى سجّل الكيان الصهيوني جريمة أخرى خلال قصف صاروخي جبان لمبنى مدني في قلب دمشق، وقتل نساء وأطفالا أبرياء".

وأضافت: "بهذه المناسبة تدين سفارة إيران هذا القصف الإرهابي وتعلن بأنه لا يوجد أي مواطن إيراني بين الشهداء والجرحى وتسأل الله لذوي الشهداء الصبر والسلوان وللجرحى الشفاء العاجل".

وشن الكيان الصهيوني هجوما جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى استشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة.

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