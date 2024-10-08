٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85622193
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السفارة الإيرانية في سوريا: لا يوجد مواطن ايراني بين شهداء وجرحى العدوان الصهيوني على دمشق

٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٤٦ ص
رمز الخبر: 85622193
السفارة الإيرانية في سوريا: لا يوجد مواطن ايراني بين شهداء وجرحى العدوان الصهيوني على دمشق

طهران / 9 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أدانت السفارة الإيرانية في سوريا العدوان الصهيوني على حي المزة في العاصمة دمشق، وأكدت عدم وجود أي مواطن ايراني بين شهداء وجرحى العدوان.

وقالت السفارة الإيرانية في بيان: "مرة أخرى سجّل الكيان الصهيوني جريمة أخرى خلال قصف صاروخي جبان لمبنى مدني في قلب دمشق، وقتل نساء وأطفالا أبرياء".

وأضافت: "بهذه المناسبة تدين سفارة إيران هذا القصف الإرهابي وتعلن بأنه لا يوجد أي مواطن إيراني بين الشهداء والجرحى وتسأل الله لذوي الشهداء الصبر والسلوان وللجرحى الشفاء العاجل".

وشن الكيان الصهيوني هجوما جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى استشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة.

انتهى ** 2342

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