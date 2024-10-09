جيش الاحتلال يقرّ بإصابة 48 جندياً منه خلال 24 ساعة

وأوضح "الجيش" الإسرائيلي أنّ 30 جندياً من بين الـ 48، أصيبوا عند الحدود الشمالية مع لبنان، و18 جندياً أصيبوا في قطاع غزة.

وتأتي الاعترافات الإسرائيلية في وقتٍ تتصدى فيه المقاومة الإسلامية في لبنان، منذ نحو أسبوع، لمحاولات التوغل الإسرائيلية من فلسطين المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ولا تزال المقاومة تعلن، بوتيرة يومية، عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين، فضلاً عن إطلاقها الصواريخ ضد مواقع للاحتلال، الأمر الذي يؤكد احتفاظها بقدراتها الصاروخية على الرغم من استمرار العدوان.

يُشار إلى أنّ الاحتلال يتكتّم عن خسائره، ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، لكن البيانات التي تصدرها المقاومة في كل من لبنان وقطاع غزة، تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.

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