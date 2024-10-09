خدمات غسيل الكلى للمرضى.. بعثة العتبة الحسينية الطبية تستمر بدعم النازحين في لبنان

وقال رئيس الهيئة الدكتور "حيدر العابدي" في حديث لـ الموقع الرسمي: إن "بعثة هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في بيروت مستمرة بتقديم الخدمات للمستشفيات والنازحين في لبنان، حيث تم التعاقد مع شركة متخصصة لتوفير خدمات غسيل الكلى لـ 400 مريض داخل الأراضي اللبنانية".

وتابع أن "الجهود الحالية تهدف إلى تأمين عمليات غسيل الكلى للمرضى الذين يحتاجون إليها، حيث يتطلب كل مريض ثلاث عمليات أسبوعياً".

يذكر أن ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أعلن عن تشكيل العتبة الحسينية المقدسة لجنة عليا لإغاثة الشعب اللبناني، وفيما أكد استعداد العتبة لاستضافة العوائل المنكوبة من الشعب اللبناني، أشار إلى انطلاق حملة الإغاثة الطبية والإنسانية للشعب اللبناني وذلك امتثالا لبيان المرجعية الدينية العليا.

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