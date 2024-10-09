٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٥١ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85622345
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9 شهداء نتيجة قصف الاحتلال الصهيوني شقة سكنية شرقي قطاع غزة

٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٥١ ص
رمز الخبر: 85622345
9 شهداء نتيجة قصف الاحتلال الصهيوني شقة سكنية شرقي قطاع غزة

طهران / 9 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية عن استشهاد 9 شهداء وعدد من المصابين في قصف جوي استهدف شقة سكنية في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة. 

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وأعلنت مصادر إخبارية أن الاحتلال الصهيوني قصف مدفعي شرقي حي الزيتون بمدينة غزة وشرقي مدينة خان يونس وشمالي مدينة رفح وشمالي مخيميي البريج والنصيرات.

وأفادت المصادر بأن استشهاد 18 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة وسط وشمال قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأعلنت مصادر فلسطينية استشهاد 9 شهداء وعدد من المصابين في قصف جوي استهدف منزلًا عائلة فرحات في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة. 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً سكنياً في القسم السادس من مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفي قصف هذا المنزل الذي كان تسكنه أربع عائلات، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب العشرات الآخرون.

وتم نقل شهداء وجرحى هذا القصف الجوي إلى مستشفى "العودة" في النصيرات وسط القطاع.

كما أعلنت المصادر 3 شهداء وعدد من الإصابات في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الخالدي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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