انطلاق المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الامريكية من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامیة

وأعلن أمين عام منظمة شباب حقوق الإنسان "أمين أنصاري" عن انعقاد المؤتمر الدولي التاسع لحقوق الإنسان الأمريكية من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامية في مركز المؤتمرات الدولية في الاذاعة والتلفزيون يوم الأربعاء.

وقال انصاري : إن الحادثة المأساوية المتمثلة في اغتيال قادة جبهة المقاومة على يد العصابة الصهيونية المجرمة والقاتلة الإرهابية وحكومة أمريكا الإرهابية كشفت مرة أخرى عن إجرام وحقد أعداء فلسطين والاسلام.

مؤكدا ان دورة هذا العام للمؤتمر تهدف للتركيز على استشهاد السيد حسن نصر الله حامل لواء المقاومة والمجاهد البارز الشهيد "إسماعيل هنيةو الشهيد اللواء "عباس نيلفروشان" وغيرهم من شهداء المقاومة، بالاضافة الى تكريم أسر شهداء جبهة المقاومة العظماء.

ويلقي كل من رئيس مكتب قائد الثورة في قم آية الله "محمود محمدي عراقي" و رئيس مكتب حزب الله اللبناني في إيران السيد "عبد الله صفي الدين"و مستشار حرس الثورة القيادي "إبراهيم جباري"و عالم سني بارز ورئيس أمناء مجمع علماء المسلمين في لبنان الشيخ "غازي يوسف حنينة" و النائب الأول للمدعي العام في البلاد حجة الإسلام والمسلمين السيد "محسن موسوي" و ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "ناصر أبو شريف" و الأمين العام لمنظمة شباب حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "أمين أنصاري" كلمة في المؤتمر.

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