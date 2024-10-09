ممثل حزب الله اللبناني في إيران يستقبل وفد من سفراء ايران السابقين

حضر وفد من السفراء السابقين للجمهورية الإسلامية الإيرانية والدبلوماسيين المخضرمين في وزارة الخارجية الى مكتب حزب الله في طهران والتقوا ممثل حركة المقاومة الإسلامية اللبنانية (حزب الله) عبد الله صفي الدين لتقديم التعازي باستشهاد سيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصرالله.

وفي هذا اللقاء القى كل من وزير الخارجية بالوكالة السابق "علي محمد بشارتي"،سفير إيران السابق في ليبيا والسعودية وعمان "محمدرضا نوري شاهرودي" ، سفير ايران السابق في لبنان والاردن "احمد دستمالجيان" ،سفير إيران السابق في الصين"فريدون وردي نجاد" كلمات رثاء للشهيد الكبير الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله.

ومن جانبه تحدث ممثل حزب الله في ايران "عبد الله صفي الدين" عن شخصية الشهيد السيد حسن نصر الله المؤثرة والعالمية.

ومن مقر الامم المتحدة بنيويورك، اصدر رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة 27 ايلول/سبتمبر وبدعم من الولايات المتحدة، أمرا باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في االضاحية الجنوبية لبيروت.

ونتيجة لهذا الأمر قصفت المقاتلات الصهيونية مساء الجمعة، المناطق السكنية في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية بشكل عنيف ومتواصل، وقد اعلنت بعض مصادر الكيان الصهيوني أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذته 8 إلى 12 مقاتلة من نوع إف- 35 ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها طنا من المتفجرات الامريكية.

هذا وقد اعلن حزب الله في لبنان في بيان له يوم السبت 28 ايلول/سبتمبر عن ارتقاء امينه العام سيد المقاومة السيد حسن نصرالله شهيدا على طريق القدس.

وبذلك، وبعد مسيرة مشرفة من الجهاد والنضال حقق السيد حسن نصرالله، البالغ من العمر 64 عاما، أمنيته الطويلة بالاستشهاد بعد 32 عاما من توليه منصب الأمين العام لحزب الله.

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