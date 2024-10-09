حزب الله: مجاهدونا قاموا بتفجير عبوة ناسفة بین جنود العدو الإسرائيلي

وأعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من فجر اليوم الاربعاء بِتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة".

کما استهدفوا مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية قوة للعدو الإسرائيلي عند الساعة (4:55) من فجر اليوم الأربعاء لدى محاولتها التقدم باتجاه منطقة اللبونة وحققوا فيها إصابات مباشرة ما أدى إلى تراجعها.

وأوضحت المقاومة الاسلامیة في لبنان في بيان منفصل، أنه لدى تقدم قوة للاحتلال الإسرائيلي، فجر امس الثلاثاء، باتجاه منطقة اللبونة الحدودية، مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها المقاومون، بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع.‏

واكد البيان استمرار المقاومة بـ "دك معاقل الأعداء وعمليات مقاومة الاحتلال الصهيوني، ونصرة لـ اهلنا في غزة".

انتهی**1426