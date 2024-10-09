استشهاد 22 فلسطينيا في قصف الاحتلال الصهيوني على وسط وشمال غزة

واستمرارا لاعتداءاتها، قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا سكنيا في القسم السادس من مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وجراء هجمات جيش الاحتلال الصهيوني على وسط وشمال قطاع غزة، استشهد ما لا يقل عن 22 شخصا منذ صباح اليوم الأربعاء.

كما استهدف قصف مدفعي للاحتلال شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقبل ثلاثة أيام، حاصر الجيش الصهيوني مخيم جباليا وقصفه في هجومه الثالث منذ بداية الحرب. ويخوض المقاومون الفلسطينيون الآن معارك شرسة مع القوات الصهيونية في هذا المخيم ومحيطه.

وقصفت طائرات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الأربعاء، مناطق مختلفة من قطاع غزة باستخدام مقاتلاتها، كما قصفت بالمدفعية منطقة الصفطاوي شمال غزة وحي الزيتون جنوب شرق قطاع غزة.

كما أعلنت مصادر إخبارية عن استشهاد 9 شهداء وعدد من المصابين في قصف جوي استهدف شقة سكنية في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 41,965 شهيدا و97590 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة: إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر وصل إثرها إلى المستشفيات 56 شهيدا و 278 مصابا خلال 24 ساعة.

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